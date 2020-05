Kit rapidi anche sull’A16 nel Nolano ed in Irpinia: c’è un positivo con la febbre

Molti i controlli alle barriere autostradali della Campania, ma meno di 30 i tamponi di cui si attende l’esito. In quelle della A16 sono state montate tende dell’esercito per effettuare i test rapidi a persone risultate con temperatura superiore a 37,5. Nelle tende squadre composte da edici e infermieri dell’Asl di Avellino con tutti i dispositivi di protezione. Sono 136 i test rapidi eseguiti in totale, con un solo positivo tra i controllati. In particolare, ad Avellino est 6 test, tutti negativi; Avellino ovest 39 test rapidi, tutti negativi; Baiano 11 test rapidi, tutti negativi; Benevento 35 test rapidi, tutti negativi; Grottaminarda 26 test rapidi, tutti negativi; Lacedonia 10 test rapidi, tutti negativi; Vallata 9 test rapidi, 8 negativi e 1 positivo. Alla persona risultata positiva al test rapido e’ stato effettuato il tampone naso-faringeo di cui si attendono i risultati

