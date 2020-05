Inseguimento a Poggiomarino, l’arrestato è un 43enne di Cercola: fuga da Piazzolla di Nola

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nola hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale E.A., 40enne di Cercola, già noto alle forze dell’ordine. I militari stavano percorrendo le strade di Piazzolla di Nola e sono stati fermati da un commerciante del luogo che ha chiesto aiuto: alcune persone stavano tentando di rubare la sua auto. I militari hanno sorpreso i ladri che, rinunciando al furto del veicolo, si davano alla fuga a bordo di un’auto. Ne è nato un pericoloso inseguimento per circa 10 chilometri, fra cui alcuni tratti percorsi contromano nella Statale 268. La fuga in auto è terminata a Poggiomarino, lì i malviventi hanno abbandonato l’auto tentando di fuggire a piedi. I carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi.

Sono in corso indagini per individuare gli altri due complici. Nell’auto dei ladri i militari hanno rinvenuto e sequestrato alcuni strumenti da scasso e 2 berretti con visiera. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.