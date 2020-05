Incidente mortale sulla Statale 7bis nel Nolano: auto fa volo di 30 metri giù dal viadotto  

Incidente mortale sulla Nola Villa Literno nel tardo pomeriggio di ieri. Da una prima ricostruzione dei fatti una vettura, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, è letteralmente voltata giù dal viadotto della strada statale 7 all’altezza dell’uscita Castel Volturno in direzione Mondragone. Alla guida c’era un 50enne di Qualiano, P. C., il quale è deceduto a seguito del violentissimo impatto con il suolo dopo un volo di circa 30 metri.

A nulla è valsa la corsa al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed i medici del 118. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro. Avviati tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dello schianto.