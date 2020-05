Incidente frontale tra Pomigliano e Sant’Anastasia: muore una donna

Tragedia questa mattina a Pomigliano d’Arco, sul confine con Sant’Anastasia. Due automobili si sono scontrate frontalmente in via Emilia e per una 70enne alla guida di uno dei veicoli non c’è stato nulla da fare. La donna è infatti deceduta all’Ospedale del Mare dove era stata trasportata in condizioni disperate. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro mortale, ma sembra che l’anziana abbia perso il controllo della vettura per andare a sbattere contro un’auto che arriva sul senso opposto. Non si esclude che la vittima possa essere stata stroncata da un malore.

