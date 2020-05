In giro a Pompei con le pistole modificate pronte a sparare: arrestati due 20enni

I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per detenzione e porto abusivo di arma clandestina G.P. e A.P., entrambi 20enni di Boscoreale. Fermi in auto a Pompei lungo Via Parrelle, i due hanno avvistato una pattuglia e prima di fuggire hanno lanciato dal finestrino due pistole. Bloccati prima che potessero allontanarsi i due 20enni sono stati arrestati e le pistole recuperate. Secondo quanto accertato dai militari, le armi erano scacciacani modificate per esplodere proiettili veri, complete di caricatore e con colpo in canna. Nelle loro abitazioni rivenuti 10 proiettili calibro 7,65 mm.

