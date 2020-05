In fuga su Via Panoramica con un chilo di droga nella pochette: arrestato 36enne

By

I carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Solimeno, 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Intercettato da una pattuglia lungo via Panoramica, il 36enne – a bordo di uno scooter con un’altra persona – è fuggito liberandosi di una pochette.

Recuperata la borsetta, all’interno della quale erano nascosti 5 panetti di hashish per complessivi 973 grammi, i militari hanno rintracciato e arrestato Solimeno. Convalidato l’arresto dopo udienza in Tribunale, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari. Continuano le indagini per rintracciare il complice.