In Campania 5 nuovi contagi, ma per il terzo giorno la metà sono all’ospedale di Nola

Coronavirus, ecco l’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania:

Positivi di del 30 maggio: 5

Tamponi del 30 maggio: 3.510

Totale complessivo positivi Campania: 4.802

Totale complessivo tamponi Campania: 201.543

Particolare ma non allarmante, visto il numero esiguo di casi, il numero dei tamponi processati all’ospedale di Nola: ieri infatti su 5 contagi totali in Campania, tre arrivano da Nola. L’altro ieri erano 4 su 10, mentre il giorno precedente 5 su 10. Numeri che almeno al momento dicono ben poco se non in termini di statistiche che sono comunque di punti percentuali vicino allo zero.

Questi i dati nel dettaglio:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 368 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 525 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna: sono stati esaminati 110 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 239 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 148 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 165 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 348 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Nola sono stati esaminati 225 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 105 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 298 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio del CEINGE/IZSM sono stati esaminati 403 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 363 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

– Cardarelli/IZSM sono stati esaminati 53 di cui nessuno risultato positivo.​