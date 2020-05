Il sindaco di Somma Vesuviana: «Tutti in giro, rischiamo di chiudere anche i negozi»

«Rischiamo una nuova chiusura totale delle attività. Si vedono in giro assembramenti di giovani e senza mascherine. Ma che comportamento è? Ed anche nei parchi residenziali con passeggiate serali, qualche assembramento, ragazzi senza mascherine che fanno gruppo con gli amici». A dirlo il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che aggiunge: «Allora voglio essere chiaro per l’ennesima volta. La pandemia non è finita. Il virus c’è ancora sia a livello nazionale che locale. Si vedono amici ed amiche a braccetto. Ed inoltre quando entrate nei negozi, ascoltate i negozianti che hanno già dovuto soffrire economicamente questa pandemia. Ascoltate i negozianti e le istruzioni comportamentali che vi forniscono. Dovete stare attenti. Se non rispettate le regole significa che non volete bene ai vostri familiari, amici e paese. Rischiamo una crisi economica ancora più pesante. Si vedono anziani ma soprattutto giovani senza mascherina, guanti a terra senza riflettere su tutto ciò che abbiamo dovuto sopportare in quei lunghi mesi», conclude il primo cittadino.

