Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano rimprovera i genitori: «Orde di ragazzini in strada»

Abbiamo un evidente problema: orde di ragazzini che si aggirano per la città, senza mascherine, assembrati, seduti sui motorini, uno accanto all’altro. Abbracciati, a fare selfie. Come nulla fosse. Come tutto fosse già finito. Dimenticando che ogni giorno muoiono in Italia circa 300 persone a causa del Covid-19: come se ogni giorno, per capirci, in Italia, precipitasse un Boeing, con 300 connazionali a caso». A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, in riferimento ai troppi giovanissimi in strada senza distanziamento e protezioni: «Mi sembra evidente che molti hanno confuso le restrizioni che stiamo ancora vivendo e che ci auguriamo possano finire presto, con una bella e lunga vacanza. Eppure ho riscontri concreti del funzionamento anche delle attività di didattica a distanza, che dovrebbero tenere impegnati i nostri figli sui libri. Chiedo dunque a voi genitori, a voi che giustamente lamentate le difficoltà economiche generate da questa crisi senza precedenti: riuscite a far osservare loro le regole di distanziamento fisico? Riuscite a farli uscire di casa solo in caso di stretta necessità? Non possiamo permetterci di tornare indietro», conclude il primo cittadino.

