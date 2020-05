Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: «Il Covid-19 non è finito, nuovi casi in zona»

«Nuovi casi si sono registrati a Portici, a Somma Vesuviana, a Saviano. Vorrei ricordarvi che fingere di utilizzare la mascherina, portandola sotto al mento o al collo tipo foulard-sciarpa, non protegge né voi né gli altri». A dirlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano dopo i contagi registrati nelle ultime quattro ore a Saviano, Somma Vesuviana e Portici. Il primo cittadino aggiunge: «Qualcuno potrà pensare di essere alla moda ma, francamente, preferirei vedervi alla moda fra qualche settimana, indossando abbigliamento estivo, piuttosto che mascherine da pandemia. Attenzione alta: impariamo a convivere bene con questo dannato virus, che prima lo sconfiggiamo e prima ripartiamo economicamente per davvero. Il nostro popolo non ha mai ambito ai sussidi, pur necessari, in questa fase drammatica, per sostenere il tessuto sociale ed economico. Vuole, piuttosto, lavorare e per farlo bisogna osservare le regole anti-contagio».

