Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: «Contagi a Ottaviano e Pomigliano, così si richiude tutto»

«Nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati ad Ottaviano ed a Pomigliano, dove, purtroppo, si è verificato anche un nuovo decesso. Lo sto ripetendo da giorni: l’emergenza sanitaria non è affatto conclusa, eppure assisto a comportamenti non conseguenti. Se si continua con leggerezza e disinvoltura il rischio di una nuova chiusura totale non è affatto remoto». A scriverlo in un post sui social è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che più volte si è scagliato contro i comportamenti dei cittadini che non portano la mascherina, che si assembrano in strada e con i giovani che esagerano durante la movida. Ora il caso della limitrofa Ottaviano fa inevitabilmente tornare un po’ d’ansia.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE