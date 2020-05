Il Covid-19 riparte anche a Pomigliano: un morto e nuovo contagio. L’ira del sindaco

Giornata nera a Pomigliano d’Arco per quanto riguarda il Coronavirus. In un solo colpo, infatti, arrivano un decesso ed un nuovo contagio. La vittima è una persona ricoverata da tempo e che porta a 7 il numero dei morti in città scatenati dal Covid-19. Al momento il sindaco Raffaele Russo non ha dato altre informazioni in merito alla persona risultata positiva al tampone: ma si tratta del secondo caso nel Vesuviano nella sola giornata di oggi dopo quanto certificato anche ad Ottaviano. Nel video il primo cittadino si è scagliato contro la movida: «Nel fine settimana abbiamo visto giovani in assembramento, senza mascherina ed a scambiarsi bottiglie d’alcol. Torneremo ad essere più stringenti ed a fare multe a tutti coloro che non rispettano le disposizioni. Ora non possiamo più concederci nulla».

