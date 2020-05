Il Coronavirus uccide ancora: morta una 59enne di San Pietro a Scafati

By

Ha perso la vita a 59 anni anche a causa del Coronavirus che ha ulteriormente complicato lo scenario. Si tratta di una donna della frazione di San Pietro a Scafati deceduta nel Covid Hospital cittadino dove era stata ricoverata dopo il tampone positivo. La paziente era affetta da un tumore e si trovava all’ospedale di Nocera Inferiore quando si è reso necessario il trasferimento per Covid-19.

L’annuncio è del sindaco Cristoforo Salvati: «Si tratta di una persona che aveva una patologia neoplastica ed era ricoverata in ospedale. È morta per complicanze dovute alla malattia, anche se era ancora positiva al Coronavirus. Preghiamo tutti per questa persona, esprimendo tutto il nostro cordoglio ai familiari e stringendoci al loro dolore. Il numero dei contagiati, intanto, scende a 29 dal momento che ci sono altri quattro guariti, altri quattro nostri concittadini che hanno vinto la loro battaglia contro il virus».