Il Coronavirus non si arresta: c’è un nuovo contagio a Scafati

«Oggi purtroppo contiamo un nuovo caso di contagio a Scafati. Non c’è motivo di preoccuparsi. Anche in questo caso, il nostro concittadino risultato positivo al tampone naso-faringeo era già in quarantena perché familiare convivente di un altro contagiato», ad annunciarlo il sindaco, Cristoforo Salvati.

Il primo cittadino aggiunge: «Questa persona, pertanto, non ha avuto contatti con l’esterno nelle ultime settimane. Abbiamo, inoltre, tre nuovi guariti, altri tre concittadini che sono riusciti a sconfiggere il Covid 19. Andiamo avanti, più forti di prima. Manteniamo le distanze di sicurezza, laviamo spesso le mani e, soprattutto, indossiamo la mascherina. Proteggiamo noi stessi e gli altri».