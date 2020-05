Il Coronavirus non molla: altri tre contagi tra Somma Vesuviana e Saviano

Solo 12 nuovi contagi da Coronavirus in Campania, ma tre arrivano dall’area vesuviana: due da Saviano, città nota per i funerali del sindaco Carmine Sommese ucciso proprio dal Covid-19, ed uno a Somma Vesuviana. È stato il vicesindaco Carmine Adesso ad annunciare gli altri due contagi: «L’Asl Napoli 3 Sud ci ha comunicato la positività di ulteriori due cittadini, oltre ai 12 già segnalati precedentemente. Si precisa che i due cittadini appartengono allo stesso nucleo familiare già posto in isolamento da più giorni. La ricostruzione della possibile catena di contagi determinerebbe contatti solo intra-familiari, le loro condizioni sono buone».

A Somma Vesuviana la comunicazione è arrivata dal sindaco Salvatore Di Sarno in un video su Faceboopk: «Stato contattato da una famiglia che mi ha comunicato che un loro parente è stato portato all’Ospedale del Mare e lì gli hanno riscontrato il Covid 19. Si tratta di una persona che soffre già di altre patologie. Non ho ancora l’ufficialità della notizia, ma stanotte abbiamo attivato già tutti i protocolli del caso. La famiglia è stata messa in quarantena e sono ora in attesa di fare il tampone».