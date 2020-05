«Ho lasciato Somma Vesuviana per la Germania: qui aiuti immediati per il virus e meritocrazia»

Sabato Esposito Alaia ha cambiato vita nel 2011: “Ho rivisto la mia famiglia tre settimane prima del lockdown. Tornare in Italia? No”

Il coraggio di mettersi in gioco. Di cambiare vita, lontano da tutto e tutti. La storia di Sabato Esposito Alaia, 44enne di Somma Vesuviana, è quella di tanti italiani che in una valigia ripongono speranze e sogni. Il desiderio di un cambiamento vero, e non soltanto sbandierato. In Germania, dove si è trasferito nel 2011, ha trovato l’amore. E certezze. Sì, perché dopo anni da giornalista precario a Napoli, è riuscito a reinventarsi e realizzarsi a Metzingen (Stoccarda), in una terra dove la carriera avanza per merito e non per conoscenze o sotterfugi.

Sabato, che cosa ti ha spinto a lasciare l’Italia? E perché hai scelto la Germania?

“Non posso mai dimenticare quel lontano 3 novembre del 2011, a bordo della mia Fiat Punto. Valigie e tanti ricordi messi nel cofano, per una nuova vita. Quel viaggio verso la Germania (durato 13 ore) ha racchiuso un po’ tutte le emozioni, dall’adrenalina di cambiare vita al pensiero delle molteplici difficoltà che avrei potuto incontrare (nuova lingua, nuova cultura, nuovo clima). Ciò che mi ha spinto a lasciare l’Italia è stato soprattutto l’amore, feci quel passo per raggiungere la mia attuale moglie. In secondo piano tutti i vantaggi che ho realizzato soltanto dopo, quando ho cominciato a vivere in Germania”.

Ti manca l’Italia? Torneresti a viverci?

“Beh, la mancanza principale è quella della mia famiglia (degli affetti e della quotidianità), seguita a ruota da ex colleghi e amici. Quando decidi di svoltare, lo fai con la massima convinzione, mettendo già in preventivo queste mancanze. Se devo essere sincero, l’Italia la vedo come una meta turistica o l’occasione per far visita alla mia famiglia. La mia vita è in Germania e ho maturato quasi in modo naturale questa convinzione, nel corso di questi 9 anni”.

È stato difficile ambientarti?

“L’ambientamento, come ogni cambio radicale, è stato piuttosto difficile. Soprattutto per la cultura differente e una lingua che quando cominci a studiarla ti sembra insormontabile. Il clima, invece, mi ha sorpreso perché negli ultimi 3-4 anni è diventato meno rigido di quel che si pensi. Prima di arrivare al ruolo che ricopro ora, mi sono rimboccato le maniche. La mattina studiavo e il pomeriggio lavoravo in un ristorante italiano come lavapiatti. A distanza di 18 mesi ho avuto l’opportunità di intraprendere una nuova esperienza nel Retail di moda. Ho cominciato da Fossil (come magazziniere), poi sono passato a Jimmy Choo (famoso per le scarpe da donna) e dopo 3 anni ho ricevuto l’offerta di Dolce&Gabbana. Lì ho trascorso 3 anni, diventando Sales Manager. A marzo ho ricevuto l’offerta di Philipp Plein (designer tedesco) come Store Manager”.

Hai fatto carriera in pochissimo tempo…

“Sì, una scalata che mi ha sorpreso, soprattutto per come ero abituato a intendere il merito. Una differenza sostanziale, che però era la norma per i tedeschi. Se vali vai avanti, altrimenti resti al palo. Non devi conoscere nessuno, in nessun campo. Devi solo contare sulle tue capacità e qualità”.

Il coronavirus ha sconvolto le nostre vite. In Italia tardano ad arrivare gli aiuti annunciati dal governo, come si è comportata la Germania?

“Questa pandemia ha complicato la vita di tutti. Anche qua in Germania, nonostante ci sia un’economia stabile e un sistema sanitario efficiente, si sono visti i segni di questo Covid19. La differenza sostanziale sta nell’immediatezza con cui il governo tedesco ha risposto alla crisi. Gli aiuti sono stati repentini. Da subito gli imprenditori hanno ricevuto una somma di denaro sul proprio conto, attraverso un semplice click sul sito dell’Inps. Somme che andavano dai 5mila ai 29mila euro, a seconda della grandezza dell’impresa e del numero di dipendenti. Ai lavoratori è stata garantita la disoccupazione con il 60% dello stipendio netto (67% con figli a carico). Oltre a congelamenti degli affitti e in molti casi dei finanziamenti privati. Da 2 settimane (24 aprile) il governo ha riaperto gradualmente un po’ tutte le attività, con la fase finale prevista per giugno, ma sostanzialmente per quei settori che prevedono un forte assembramento (cinema, discoteche, concerti)”.

L’Italia e Napoli viste dagli occhi dei tedeschi.

“L’Italia è una meta turistica molto ambita dai tedeschi, quindi c’è un forte apprezzamento per la cultura italiana e per le bellezze e per le persone. Molto meno per la gestione politica, ritenuta del tutto deficitaria. Nel corso di questa pandemia i tedeschi hanno apprezzato molto la reazione dei napoletani e di Napoli. Dall’eccellenza ospedaliera (su tutti il Cutugno) alla solidarietà messa in atto dai napoletani. Ha stupito piacevolmente la spesa sospesa o il paniere sospeso dai balconi. Da napoletano, me ne sono vantato con fierezza”.

Da quanto tempo manchi a Somma Vesuviana?

“L’ultima volta che sono stato a Somma Vesuviana risale a tre settimane prima che cominciasse il lockdown in Italia. Non era ancora percepibile la situazione disastrosa che poi si è venuta a creare. Mi è dispiaciuto tanto. Ho sofferto più per l’Italia, vivendo questa crisi da lontano. In Germania è stata molto mite, meno categorica. Il governo si è affidamento al senso civico delle persone. Una scelta che per il momento sta dando ragione alla Merkel”.

Un messaggio alla tua famiglia, agli amici che non vedi da tempo.

“Questo distanziamento sociale mi vieterebbe di poter abbracciare ad uno ad uno tutte le persone che conosco. Dalla mia famiglia agli amici, agli ex colleghi, ai semplici conoscenti. Spero dal profondo del cuore che l’Italia, ma soprattutto Napoli si possano rialzare al più presto e ricominciare con la tenacia e la forza che li ha sempre contraddistinti. Ne usciremo tutti più forti. È fondamentale non lasciare indietro chi ne soffre di più. Non vedo l’ora di ritornare in Italia e parlare con tutte le persone che conosco, abbracciarle e sorridere insieme, quando questa pandemia sarà soltanto un lontano ricordo”.