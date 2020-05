Giallo nel Vesuviano: trovato il cadavere di un uomo della Costiera

Macabro ritrovamento alle porte di Napoli Est. Nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì le forze dell’ordine hanno trovato ai bordi del guard rail all’ingresso delle Autostrade in via Reggia di Portici il cadavere di D. D. B., 52enne di Vico Equense. Ancora incerte le cause del decesso. L’uomo, già noto per reati contro il patrimonio, non presentava ferite compatibili con una morte violenta. Gli investigatori che stanno lavorando al caso stanno quindi cercando di capire se l’uomo sia stato ucciso da un’overdose.

