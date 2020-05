Gattuso si rifà il look dopo la quarantena: il barbiere è di Somma Vesuviana

Ha regolato la barba e tagliato i capelli dopo oltre due mesi: anche l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, è tornato sulla sedia del barbiere scegliendo l’hair stylist di Somma Vesuviana, Carmine Aliperta, già con una buona clientela tra gli azzurri ed altri calciatori in Campania. Aliperta ha pubblicato le foto del “prima e dopo” di Gattuso, con una prima immagine molto simile ad un novello Bud Spencer, per poi riproporlo come siamo invece già abituati a conoscerlo. Ed ora, in attesa della ripartenza del campionato di Serie A, “Ringhio” continua nella preparazione dei suoi calciatori. E lo fa con il nuovo look così come immortalata sulla pagina Instragram del barbiere sommese.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE