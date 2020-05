Follia nel Nolano: taglia il tubo del gas e tenta di fare esplodere la casa con moglie e figli

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

«Aiuto, nostro padre vuole farci saltare in aria». Questo il grido d’aiuto arrivato ai carabinieri della stazione di Scisciano che sono intervenuti sul posto evitando una possibile tragedia. Al culmine dell’ultima lite, infatti, un 67enne ha tagliato il tubo del gas minacciando di fare scoppiare la casa. A dare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. La famiglia, moglie e tre figli, ha parlato di vessazioni che andavano avanti da decenni. L’uomo è stato così ammanettato, mentre sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’impianto del gas.