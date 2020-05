Fiume Sarno: scoperti scarichi abusivi al confine con Striano, melma nelle acque

By

Fiume Sarno, sono stati scoperti nuovi scarichi abusivi ed acquisiti elementi utili per risalire ai responsabili dell’ennesimo illecito contro l’ambiente e la salute pubblica. L’ultima operazione è scattata a ridosso della sorgente Rio Foce, su una zona di confine tra Sarno e Striano. Il personale dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sarno, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio ed il nucleo provinciale guardie giurate accademia Kronos di Salerno, sono intervenuti per verificare numerose denunce giunte da cittadini ed imprenditori della zona che hanno segnalato la presenza di uno scarico inquinante che immetteva reflui e melma direttamente nelle acque della sorgente in località Foce.