Fase 2, le spiagge in Campania: ombrelloni a 5 metri, prenotazioni e niente giochi

In spiaggia con tante regole, anche in Campania, chiaramente e dimenticandosi le chiacchiere tra vicini di ombrellone. Tra i bagnanti ci saranno cinque metri di distanza. Tra queste, appunto, 5 metri tra gli ombrelloni, due tra i lettini in riva al mare, niente giochi di gruppo e piscine negli stabilimenti, prenotazioni obbligatorie anche per fasce orarie. Il testo elaborato dagli esperti indica la strategia per gestire il rischio nel settore della balneazione. Sarà un’estate diversa e le spiagge libere saranno un poco meno libere.

Alle autorità locali si suggerisce di adottare piani per «prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative». Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene consigliata la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web.