Evade dai domiciliari per rubare nelle case: arrestato 30enne nel Nolano

Non era ancora scattata le Fase 2 quando domenica è evaso dai domiciliari per provare a rubare in un appartamento. È successo a Marigliano in località Faibano: a riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. A finire in manette un 30enne, Luca Ventola, già chiaramente noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato pizzicato dai carabinieri in pattugliamento per i controlli anticontagio. Secondo quanto appreso, i militari hanno avvisto il 30enne saltare un muro di cinta di una proprietà privata nel tentativo di intrufolarsi nella casa. Ad aprile Ventola era stato arrestato per furti di macchinari agricoli ed è stato ammanettato nuovamente.

