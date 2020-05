Ercolano e Pollena, l’appello di Flora: «Aiutatemi a trovare la sorella che non ho mai conosciuto»

«Cerco la sorella che non ho mai conosciuto». Flora Sannino, 39 anni, è di Ercolano e chiede l’aiuto dei social per rintracciare Adriana, la sorella di cui tanto ha sentito parlare fin da quando era piccola, ma che non ha mai incontrato. «Ho sempre provato a immaginare come sarebbe stata la nostra vita insieme. Condividere momenti, gioie, dolori. Sa come mi sento? Come se mi mancasse un pezzo». Agli utenti della rete chiede di condividere il suo appello con la speranza di essere poi contattata. Di ricevere quel messaggio atteso da anni che, però, mai è arrivato.

«Da quello che so – ci spiega – mia sorella è nata nel 1985 alla clinica Lourdes di Massa di Somma, che, all’epoca faceva ancora parte del Comune di Cercola. Ha vissuto per un periodo a Pollena Trocchia con la mamma e la nonna materna, prima di essere data in adozione a una famiglia di Portici. So che si chiama Adriana». Se qualcuno ritiene di avere informazioni utili, può scrivere a Flora su Facebook cliccando qui.