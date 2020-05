È ufficiale: in Campania riaprono palestre, piscine e tutte le attività ricettive

Riaprono palestre e piscine anche in Campania. Entro mezzanotte il governatore Vincenzo De Luca firmerà l’ordinanza per la riapertura da domani lunedì 25 maggio con i relativi protocolli di sicurezza. Da domani, così, saranno consentiti i servizi ricettivi anche non alberghieri, l’attività delle piscine escluso quelle con acqua di mare e termali e l’attività delle palestre. Viene inoltre demandata all’unità di crisi la redazione dei protocolli per la riapertura dei circoli culturali e ricreativi a far data dal 28 maggio 2020.

