Dramma nel Vesuviano: 35enne si lancia nel vuoto, morto sul colpo

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Si è lanciato dal balcone di casa ed ha perso la vita sul colpo. Si tratta di un 35enne di Portici che per motivi ancora da accertare ha scelto il suicidio. I fatti durante la movida del sabato sera, intorno alle 21, quando sono stati chiamati i soccorsi in Viale Ascione. Sul posto sono arrivato il 118 e le forze dell’ordine, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare del decesso del giovane uomo.

Appena qualche giorno fa altri due uomini avevano tentato il suicido sempre a Portici. Il primo ha provato a lanciarsi già dalla canonica della chiesa del Sacro Cuore, per essere poi fermato anche dall’intervento del parroco riuscito a farlo desistere. Poi venerdì in via Giordano un’altra persona era intenzionata a buttarsi dal balcone dopo avere lanciato già dei mobili ed altre suppellettili.