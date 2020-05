Domani nel Vesuviano mezza città senza corrente: protestano i commercianti

Disagi in vista per residenti e commercianti della zona alta di Cercola. Domani, giovedì 21 maggio, mancherà infatti l’energia elettrica dalle 9 alle 16:30. Lo fa sapere E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica. Per via di lavori da effettuare sugli impianti, l’elettricità mancherà in via Luca Giordano (dai civici 107 a 127, da 156 a 170, da 178 a 182, 186, da 186b a 190, da 107 a 127), viale Donatello (2, 6, 10, da 1 a 5, da 9 a 11, da 17 a 21), via Figliola (da 2 a 6, da 10 a 14, da 1 a 9), viale Leonardo da Vinci ( da 2 a 4, da 1 a 5), viale Tiepolo (da 3 a 7, da 11 a 21) e via Europa (da 88 a 96, 31, 35).

L’azienda informa che “durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, dunque vi invitiamo a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori”. Storcono il naso i commercianti, soprattutto quelli che hanno riaperto soltanto lunedì dopo il lockdown. “Questi interventi non potevano essere svolti qualche settimana prima?” afferma Alberto Tarantino, hair stylist di via Luca Giordano. “Abbiamo ripreso l’attività due giorni fa e già siamo costretti a fermarci. Noi barbieri e parrucchieri possiamo ricevere clienti solo su prenotazione e per due settimane siamo al completo: quando potremo soddisfare i clienti che avremmo dovuto accogliere domani?”.