Disastro Adler ad Ottaviano, il sindaco: «Messa di San Michele solo per il ricordo di Enzo»

«Ottaviano, come ho già detto, omaggerà con il lutto cittadino la memoria di Vincenzo Lanza». A dirlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, in una diretta social. Domani ci sarà, com’è noto, la celebrazione per San Michele Arcangelo, in tempi normali una grande festa ma che adesso avrà solo la parte religiosa a porte chiuse: «Preghiamo il nostro Patrono per Vincenzo, la sua famiglia ed i feriti. In chiesa ci saremo solo io, il vescovo Marino e gli altri celebranti. Siamo nel periodo più brutto per Ottaviano, dobbiamo stringerci e restare accanto uno all’altro», conclude il sindaco.

