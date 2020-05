Dal Nord a Napoli in auto: scoperti 14 positivi al Covid-19 grazie ai test rapidi

Non solo treni o aerei: in molti sono tornati al Sud in automobile trovandosi i controlli alle barriere. Per tutti misurazione della febbre e poi eventualmente test rapidi. E qui la sorpresa, fino ad un certo punto: secondo i kit forniti alle forze dell’ordine ben 14 persone giunte dal Nord alla barriera autostradale di Napoli sono positive al Coronavirus. A rivelarlo è stato il programma Tagadà su La7 che ha fornito il dato tramite il proprio inviato presente all’ingresso del casello autostradale in direzione Napoli. Chiaramente i 14 saranno segnalati alle Asl per effettuare il tampone al fine di confermare il Covid-19 con maggiore attendibilità.

