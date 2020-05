Da Poggiomarino in ospedale, positivo al test per il Coronavirus: si attende il tampone

Ripiomba la paura anche a Poggiomarino per quanto riguarda il Coronavirus. Un paziente arrivato a Nocera Inferiore è infatti risultato positivo al test rapido per gli anticorpi da Covid-19. Ora per lui si attende l’esito del tampone per capire se sia ancora potenzialmente infetto, cioè se ha il Covid-19. A riportare la notizia è Salerno Today. Il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I è stato chiuso fino a mezzanotte per le opere di sanificazione. Un evento simile era avvenuto solo pochi giorni fa sempre a Nocera Inferiore. In quel caso il paziente era poi risultato negativo al Coronavirus.

