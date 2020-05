Crolla il solaio in una casa del Vesuviano: c’è un ferito

Il solaio di un’abitazione privata è crollato oggi per motivi in corso di accertamento in via Cristoforo Colombo a Portici. Da quanto si apprende, un uomo di 80 anni presente all’interno dell’abitazione di un edificio condominiale è rimasto ferito in maniera lieve. Portato nell’ospedale Cardarelli di Napoli non è in pericolo di vita. Sono intervenuti carabinieri della Stazione locale, Vigili del Fuoco e personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.

