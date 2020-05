Covid, dimesso paziente di Somma Vesuviana dall’Ospedale del Mare: lacrime di gioia

È stato dimesso oggi pomeriggio il primo paziente ricoverato nel Covid Center dell’Ospedale del Mare di Napoli. Il paziente, finalmente risultato negativo al doppio tampone, ha lasciato alle 17.20 la struttura modulare realizzata nel piazzale antistante l’Ospedale del quartiere Ponticelli, zona orientale di Napoli. In un video registrato dai sanitari si vede l’uomo accogliere la notizia della sua dimissione in giornata dalla struttura con un pianto liberatorio, poi gli applausi di medici e infermieri mentre lascia il reparto ringraziando chi lo ha assistito in questi giorni. Il paziente dimesso dal Covid Center dell’Ospedale del Mare è un 59enne di Somma Vesuviana, giunto nella struttura modulare realizzata a Ponticelli il 3 maggio. In precedenza era stato ricoverato all’ospedale Cardarelli dal 29 marzo.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE