Covid-19, un altro contagio a Saviano: è un 60enne ricoverato in ospedale

Ancora un contagio a Saviano, città diventata tristemente nota per la morte del sindaco Carmine Sommese ucciso dal Coronavirus e per il conseguente funerale che fece istituire la zona rossa. In questo caso si tratta di un 60enne che è stato ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase. L’uomo non è grave ma ha sintomi come la dispnea ed una polmonite in atto. Il paziente potrebbe essere entrato in contatto con la famiglia che ha già fatto registrare tre contagi e che vive in località Sirico. Già ieri a Saviano c’era stata l’allerta dopo che alcuni residenti avevano avvistato l’ambulanza di contenimento prelevare l’uomo. Poi il tampone ha dato purtroppo esito positivo.

