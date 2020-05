Covid-19, tre nuovi casi a Nola. Il sindaco: «In strada troppi assembramenti»

Tre nuovi casi positivi di Coronavirus a Nola, tutti nella frazione di Polvica. I tamponi positivi appartengono a persone che erano già in quarantena per avere avuto contatti con cittadini già colpiti dal Covid-19. Intanto il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, ha lanciato un appello ai cittadini: «Purtroppo devo constatare che c’è molta gente in strada con assembramenti che rischiano di mandare all’aria il lavoro fatto finora. La fase 2 non prevede ciò ed i controlli non saranno mai sufficienti se in ciascuno di noi non prevale il senso di responsabilità. Non ci siamo. O ci diamo una regolata o sarò costretto a fare qualche ordinanza restrittiva. In questo momento sono personalmente intervenuto in piazza Duomo dove rilevo la presenza sempre delle stesse persone. Io ce la sto mettendo tutta, ma la fiducia va non solo conquistata ma anche dimostrata», conclude la fascia tricolore.

