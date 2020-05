Covid-19, sindaco del Nolano in quarantena: «Io in contatto con un positivo al virus»

«Ho avuto conferma della positività di una persona con cui sono stato a contatto nel pomeriggio di ieri (giovedì ndr). Il mio senso di responsabilità mi impone di pormi in isolamento volontario domiciliare». A scriverlo sui social è il sindaco di Scisciano, Eduardo Serpico, che aggiunge: «Continuerò a lavorare da casa, a dare il mio contributo. Chi mi sostituirà fisicamente continuerà a fare andare avanti in maniera efficiente la macchina amministrativa senza far mancare aiuto e sostegno a chi è in condizioni di bisogno. Continuate ad essere responsabili. Tornerò presto. Insieme ce la faremo». Tante le manifestazioni di stima per il primo cittadino, comprese quelle da parte dei colleghi del comprensorio.

