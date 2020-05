Covid-19, guarito l’ultimo paziente: Ottaviano raggiunge quota “contagi zero”

«Subito una buonissima notizia: Ottaviano è ufficialmente arrivata a zero contagi, dopo l’ultimo tampone negativo, il cui esito aspettavamo da giorni. Tuttavia, proprio perché siamo a zero contagi, vi faccio un appello accorato: indossate le mascherine, mantenete il distanziamento, rispettate le regole. non torniamo indietro». A dirlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che aggiunge: «Capisco che la Fase 2 praticamente non c’è mai stata e siamo passati in un attimo dal lanciafiamme al “liberi tutti”, capisco che non c’è nulla di più bello che riassaporare la libertà dopo mesi difficilissimi, ma rendiamoci conto che un passo falso sarebbe drammatico per tutti. Dobbiamo essere intelligenti e coscienziosi. Fatelo per voi, per chi vi sta vicino, per tutta la comunità, per i contagiati che hanno sofferto in questi giorni ed ora sono guariti, per onorare la memoria della nostra concittadina che per colpa del Covid ha perso la vita. Mettete la mascherina».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE