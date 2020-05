Covid-19, casi in aumento a Saviano. Il vicesindaco: «Non riconducibili ai funerali di Sommese»

By

L’Asl Napoli 3 ha comunicato che i casi positivi al Covid-19 sul territorio di Saviano sono 5, già tutti in isolamento con vigilanza attiva. Il Comune ha provveduto a notificare a tutti regolare ordinanza adottando le necessarie misure di prevenzione. In merito, il vicesindaco Carmine Addeo commenta: «Come precedentemente comunicato, abbiamo contattato le persone interessate per la notifica dei provvedimenti e assicuro che nessun contagio è riconducibile al giorno 18 (i funerali del sindaco Carmine Sommese ndr), poiché tutti assenti. Le condizioni di tutti sono buone».