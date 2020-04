Covid-19, altri due contagi a Sant’Anastasia: positivi poliziotto e infermiere

Aumentano i contagi da Coronavirus a Sant’Anastasia che non faceva registrare nuovi casi positivi dall’emergenza del focolaio nella casa di riposo a Madonna dell’Arco. I due tamponi positivi riguardano un poliziotto ed un infermiere entrambi di servizio a Napoli: il primo in un commissariato ed il secondo in una struttura sanitaria non esclusivamente dedicata al Covid-19. I due pazienti, entrambi intorno ai 40 anni, hanno sintomi non gravi e si trovano in isolamento domiciliare. Il commissario prefettizio ha firmato intanto le ordinanze di quarantena anche per i contatti più stretti.

