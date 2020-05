Covid-19, all’Ospedale di Nola ancora un tampone positivo: è il secondo consecutivo

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tamponi positivi di ieri sono solo 5, record positivo per la Campania sulla somma di 5.414. Tra questi anche uno positivo processato a Nola, dove per il secondo giorno consecutivo, nonostante il numero molto basso di contagi, fa registrare un tampone positivo. In basso tutti i numeri.

Totale complessivo positivi Campania: 4.749

Totale complessivo tamponi Campania: 172.106.

Questi i dati nel dettaglio:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 623 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 758 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano: sono stati esaminati 19 tamponi, di cui nessuno positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 348 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 159 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 197 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 161 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 362 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 343 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 277 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 727 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio Biogem sono stati esaminati 324 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

– Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 1036 tamponi di cui nessuno risultato positivo.