Covid-19, a Pomigliano due nuovi contagi: uno dei pazienti è già ricoverato

Altri due contagi da Coronavirus nell’ultimo giorno a Pomigliano d’Arco: ad annunciarlo in una diretta social è il sindaco Raffaele Russo. Una delle due persone si sarebbe ammalata in un ospedale dove è ricoverata ormai da diverse settimane, mentre l’altro caso riguarda un cittadino che adesso si trova a casa in isolamento domiciliare e con pochi sintomi del Covid-19. I casi a Pomigliano raggiungono quindi quota 25, con sei persone che in città hanno perso la vita nel corso dell’ultimo mese e mezzo a causa di questo tremendo virus.

