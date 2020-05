Coronavirus, torna l’incubo a Ottaviano: una donna positiva è ricoverata in ospedale

Torna il Coronavirus ad Ottaviano, dove la settimana scorsa si era arrivati a “contagio zero”. Ora la notizia del nuovo caso positivo annunciato via social network dal sindaco Luca Capasso. Secondo quanto appeso si tratta di una donna di 65 anni che si trovava ricoverata da qualche giorno all’ospedale di Sarno. Non è chiaro se abbia contratto il Covid ad Ottaviano. Intanto si sta procedendo con i tamponi ai pazienti ed al personale sanitario del nosocomio. Il primo cittadino ha già proceduto con la quarantena dei familiari della donna e con tutti i suoi contatti. «Come vede il virus non è finito, non è andato via. Se proseguiremo con i comportamenti stupidi, ci saranno altri contagi», ha esortato la fascia tricolore.

