Coronavirus, San Giuseppe Vesuviano arriva a contagi zero: guarito l’ultimo paziente

Non ci sono più malati da Coronavirus a San Giuseppe Vesuviano, dove è guarito anche l’ultimo paziente. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo Catapano, che invita comunque a mantenere alta la guardia visti i nuovi e recenti contagi in città limitrofe come Ottaviano e Poggiomarino: «L’ultimo giovane cittadino risultato positivo al Covid-19 ha sconfitto il virus ed è tornato negativo al tampone. Siamo oggi, ufficialmente, a contagi zero. Manteniamo alta la guardia e usiamo le mascherine, teniamo la distanza e non assembriamoci», spiega il primo cittadino.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE