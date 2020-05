Coronavirus, Poggiomarino può esultare: guarita la famiglia con due bambini

Sono guariti prima i bambini e poi i genitori, dei quali uno di loro era rimasto contagiato dal Coronavirus all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove era stato ricoverato per un piccolo intervento. Da lì, per la famiglia di Poggiomarino, era partito il “piccolo calvario” fatto di test con esiti di diagnosi positiva. Nei giorni scorsi per tutti è arrivato però il secondo tampone negativo, dunque la completa guarigione dal Covid-19. Per fortuna, nessuno del nucleo familiare ha avuto sintomi importanti, quindi sono rimasti tutti a casa in attesa che il virus passasse. Adesso la bella notizia per tutta la comunità poggiomarinese: i quattro stanno bene e per loro il Covid è soltanto un ricordo.

