Coronavirus, nuovo contagio a Torre del Greco dopo una settimana senza casi positivi

Un nuovo caso di contagio da Covid-19 è stato registrato oggi a Torre del Greco dopo oltre una settimana in cui le positività erano ferme a zero. La notizia giunge dal Centro Operativo Comunale, a seguito del consueto aggiornamento con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i Responsabili sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud. Tuttavia, il Coc precisa che si tratta dell’accertamento di una positività domiciliare – in forma asintomatica – derivata da contatto familiare con un caso, precedentemente, rilevato e, attualmente, guarito.

«Restiamo tranquilli e non diamo adito ad ingiustificato allarmismo – dice il sindaco, Giovanni Palomba – Era prevedibile la possibilità, soprattutto nella cosiddetta Fase 2, di verifica di nuovi contagi. Lo abbiamo ripetuto più volte: la città non è ancora uscita dall’emergenza epidemiologica tuttora in atto. Stiamo intervenendo, di concerto con l’Autorità sanitaria, con i consueti protocolli e le dovute procedure. Faccio ulteriormente appello al buon senso ed alla responsabilità di tutti i torresi: rispettare le misure di contenimento e contrasto, e, garantire il distanziamento sociale».