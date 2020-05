Coronavirus, nuovo contagio a Poggiomarino: è una donna già in quarantena

Ancora un caso positivo da Covid-19 a Poggiomarino. Anche questa volta, come accaduto nelle ultime settimane, si tratta però una persona che si trovava già in quarantena insieme alla famiglia per avere avuto contatti con un paziente affetto da Coronavirus. Il tampone era stato effettuato alla donna nei giorni scorsi all’insorgere di lievi sintomi influenzali: l’esito ha confermato l’infezione da Coronavirus. Ad ogni modo la paziente sta piuttosto bene e per lei è stato dunque prolungato l’isolamento domestico insieme a tutto il nucleo convivente. Adesso i casi totali a Poggiomarino diventano dunque 16 con attualmente 10 contagi ancora attivi, mentre si contano cinque guarigioni totali ed una vittima.

