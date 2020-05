Coronavirus, nuovo contagio a Boscoreale: non aveva avuto contatti con persone positive

C’è un nuovo contagio da Coronavirus a Boscoreale ed a fare preoccupare è soprattutto la circostanza del tampone positivo: si tratta infatti di un caso del tutto nuovo, un uomo che non aveva avuto alcun contatto con persone risultate “infette” da Covid-19. Chiaramente è scattata la quarantena per i familiari come disposto dal sindaco, Antonio Diplomatico. Il primo cittadino fa anche sapere di una nuova guarigione dei casi in città dei giorni scorsi. Ora questo nuovo contagio, che preoccupa Boscoreale così come tutta l’area vesuviana dove evidentemente il virus continua a girare.

