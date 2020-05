Coronavirus, il grido di Ascierto ai giovani: «La movida del weekend è da cancellare»

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

«No, così non va. Le immagini dello scorso weekend sono da cancellare». Paolo Ascierto, l’oncologo dell’istituto Pascale di Napoli in prima linea contro il Covid-19, commenta gli assembramenti della movida e rivolge un appello ai giovani. «Appena una settimana fa è stato un momento importante, eravamo a 14 giorni dalla riapertura del 4 maggio. I numeri oggi sono rassicuranti e, possiamo dirlo, siamo stati bravi. Ma siamo adesso a cento metri dal traguardo e manca un ultimo sforzo, quello finale. È vero, l’estate è alle porte e ormai le giornate sono calde e soleggiate, ma prego soprattutto i giovani di fare assolutamente attenzione e di rispettare le norme base di prevenzione: usate sempre la mascherina, rispettate il distanziamento sociale minimo e lavate spesso le mani. È un sacrificio in più ma ne vale la pena perchè il momento che stiamo vivendo può davvero influenzare il nostro e il vostro futuro», conclude Ascierto.