Coronavirus, ancora una zona rossa in Campania: arriva l’ordinanza

Coronavirus in Campania: l’ordinanza firmata questa sera del presidente della Regione Vincenzo De Luca, oltre a fissare gli orari per la riapertura di bar e ristoranti, dispone il prolungamento fino al 27 maggio della «zona rossa» nel Comune di Letino (Caserta) e conferma l’obbligo di indossare la mascherina nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi gli uffici pubblici e privati, e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE