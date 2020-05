Coronavirus, ancora un caso positivo a Scafati: è il secondo in tre giorni

By

«Stasera devo purtroppo confermarvi che abbiamo un nuovo caso di contagio nella nostra città. Si tratta di un operatore sanitario che lavora in un ospedale del Napoletano, dove si presume abbia contratto il Covid 19. È asintomatico ed è in quarantena domiciliare». Ad annunciarlo è il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati. Appena due giorni fa, la città aveva fatto registrare un altro contagio, restando dunque tra le poche in Campania con casi che si vanno ad aggiungere a quelli del periodo del picco.

«Il numero dei positivi attuali resta, comunque invariato perché contiamo anche un nuovo guarito, il quarantaseiesimo concittadino che ha sconfitto il virus. Andiamo avanti senza mollare, con la certezza che riusciremo a superare questa fase, a tornare alla nostra normalità. È indispensabile, e non mi stancherò mai di ripeterlo, stare attenti, essere cauti, rispettando le regole per evitare di contagiarci: lavare spesso le mani, mantenere le distanze di sicurezza e, soprattutto, proteggerci indossando la mascherina. Pochi accorgimenti che ci permetteranno di tenere il Coronavirus lontano da noi e dai nostri cari», conclude il sindaco.