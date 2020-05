Coronavirus, altra vittima nel Napoletano: è una mamma 40enne con altre patologie

By

Un’altra giovane mamma di appena 40 anni, «già gravemente debilitata per la malattia che stava affrontando, ha dovuto lottare anche contro il virus Covid-19 che non le ha lasciato scampo». Ad annunciarlo il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, che annuncia il decesso della giovane donna, già affetta da una patologia tumorale. «A nome mio personale, dell’amministrazione comunale, di tutta la comunità di Cardito, esprimo ai familiari profondo cordoglio e sincera vicinanza per la perdita improvvisa dei propri cari», conclude il primo cittadino.