Contagio recidivo nel Vesuviano: paziente guarito il 7 maggio dal Covid torna positivo

Un caso di “ricontagio” da Covid- 19 è stato registrato, nella giornata di ieri, a Torre del Greco. La notizia è stata diffusa dal Centro Operativo Comunale che – dopo aver sentito i Responsabili sanitari dell’Asl Na3 Sud – chiarisce che si tratta della riaccertata positività di un soggetto già ospedalizzato, dallo scorso 20 marzo, dichiarato poi guarito in data 7 maggio scorso, e, rientrato nel proprio domicilio dove ha continuato ad osservare regime di quarantena. Il 15 maggio, inoltre, è stata anche accertata la positività – in forma asintomatica – di un familiare convivente, attualmente, in isolamento domiciliare. In base, poi, al protocollo Asl, eseguiti i tamponi all’intero nucleo familiare – è stata oggi ricertificata la positività con regime ospedaliero del solo soggetto contagiato.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE